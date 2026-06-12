Nastup Nejmara na Svetskom prvenstvu je pod znakom pitanja, a poslednje informacije izazvale su zabrinutost u taboru reprezentacije Brazila.

Kako prenosi novinar Niko Dijaz Menendes za "Teledeporte", napadač Santosa bi mogao da propusti celu grupnu fazu.

Nejmar i dalje nije uspeo da se u potpunosti oporavi od povrede lista, zbog čega je njegovo učešće na uvodnim mečevima prvenstva sve manje izvesno. Nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena trenutno radi po posebnom programu oporavka i još ne trenira punim intenzitetom sa ostatkom ekipe.

Prema dostupnim informacijama, kontakt sa loptom za sada ima samo tokom uvodnih vežbi zagrevanja, što ukazuje da proces rehabilitacije ne napreduje željenom brzinom.

Zbog ozbiljnosti situacije, lekarska služba Brazila odlučila je da ne rizikuje sa povratkom jednog od najvažnijih igrača reprezentacije.

Brazil prvi meč na Mundijalu igra protiv Maroka, a kasnije slede dueli za Hatijem i Škotskom.