Fudbaleri Santosa otputovali su početkom nedelje u Venecuelu na meč Kopa Sudamerikane, dok je za to vreme Nejmar viđen za poker stolom na "BSOP Winter" turniru. Javnost u Brazilu momentalno je skočila na noge, ali je 34-godišnji as iz teretane brutano ućutkao sve pljuvače.

Brazilom je odjeknula vest da je Nejmar primećen na prestižnom poker turniru "BSOP Winter". Kritičari i mediji odmah su osuli paljbu, optužujući ga za neprofesionalizam i neodgovornost prema klubu u kom zarađuje milione.

Ipak, Nejmar je rešio da prekine tišinu oglašavanjem iz teretane, čime je stavio do znanja da poker nije narušio njegove obaveze na terenu i da je sve odradio po strogo utvrđenom planu i programu.

- Evo me, spremam se za svoj drugi trening danas, i baš se prisećam kako su tokom mog slobodnog dana mnogi pametnjakovići pričali o tome kako igram poker i sve ostalo. Prvo, odradio sam trening ujutru! Na utakmicu nisam putovao jer sam se tek vratio treninzima, a sledeći dan mi je zvanično bio slobodan - poručio je Nejmar i dodao:

- Kako god, ja sam sada ovde i spremam se da ginem na treningu. Pa želim sve te pametnjakoviće da pitam jedno: da li smem sada na miru da treniram ili ćete nastaviti da me smarate i dalje? Idite bre, gledajte svoja posla!