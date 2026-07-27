Samo što je Luka Vildoza potpisao za Partizan, još jedan bivši igrač Crvene zvezde bi mogao da pojača crno-bele.

Naime, kako javljaju španski mediji, novi pomoćnik Đoanu Penjaroji biće Oliver Stević.

- Upravo je završio trenerski kurs u Španiji, a bivši igrač Oliver Stević već ima novu destinaciju — biće pomoćnik Penjaroje u Partizanu - navodi španski “Encestando”.

Penjaroja dobro poznaje 42-godišnjeg Srbina – bio mu je trener u Andori od 2016. do 2018. godine.

Stević je nedavno završio bogatu igračku karijeru, čiji je najveći deo proveo u Španiji. Za Crvenu zvezdu je ovaj krilni centar nastupao u sezoni 2009/2010, a igrao je još, između ostalog, za Bilbao, Zijelonu Goru, Gazijantep, Fuenlabradu i Huventud. Poslednji angažman imao je u Obradoiru u sezoni 2024/2025.