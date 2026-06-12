Nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević novi je trener Bahčešehira.

Iako je bilo najavljeno da će Đorđević preuzeti Virtus, došlo je do velikog preokreta, pa će naslediti Marka Baraća u Istanbulu.

- Dobro došao u Bahčešehir Koledž, Aleksandre Đorđeviću - napisao je klub iz Istanbula na svojim zvaničnim kanalima.

- Naš klub postigao je dogovor sa iskusnim trenerom Aleksandrom Đorđevićem, koji je tokom karijere predvodio ekipe poput Bajerna iz Minhena, Fenerbahčea, Olimpije Milano, Panatinaikosa i Virtusa iz Bolonje - navodi se u poruci i dodaje:

- Dobro došao u našu porodicu, Saša Đorđeviću.