Bahčešehir želi da dovede Aleksandar Đorđevića na klupu, umesto Marka Baraća, javlja "Meridian sport".

Turski klub gubi u polufinalnoj seriji od Bešiktaša 1:0, naredni meč je u četvrtak u 19 časova, međutim iako prvenstvo turske nije završeno, menadžment razmišlja o daljim koracima.

Bahčešehir je kontaktirao sa Đorđevićem, koji bi trebalo uskoro da otputuje u Istanbul zbog pregovora.

Bivši selektor srpske reprezentacije je već radio u Turskoj gde je vodio Fenerbahče do titule šampiona te zemlje. To je bio i njegov poslednji klupski angažman.

Đorđević je trenutno bez angažmana, a povezivan je sa nekoliko klubova u proteklom periodu.