Ana Ivanović i Rafael Nadal su u odličnim odnosima.

Nekadašnja srpska teniserka i bivša šampionka Rolan Garosa, biće specijalna gošća na predstojećoj ceremoniji dodele diploma na prestižnoj "Rafa Nadal Akademiji" (RNA) na Majorki.

Izuzetno smo srećni i ponosni što možemo da najavimo da je specijalna gošća ovogodišnje RNA mature – Ana Ivanović! Jedva čekamo da proslavimo ovu veoma posebnu dodelu diploma u akademiji Rafa Nadal - navodi se u objavi Akademije.

Ana Ivanović kod Nadala

Ovo nije prvi put da Nadal na završnu ceremoniju svoje akademije dovodi sam krem svetskog sporta. Prethodnih godina maturantima su se obraćali Rodžer Federer, Iga Švjontek i Pau Gasol, a izbor Ane Ivanović za ovogodišnjeg govornika i mentora samo potvrđuje koliki ugled Srpkinja i dalje uživa u svetu tenisa.

 