Ana Ivanović i Rafael Nadal su u odličnim odnosima.

Nekadašnja srpska teniserka i bivša šampionka Rolan Garosa, biće specijalna gošća na predstojećoj ceremoniji dodele diploma na prestižnoj "Rafa Nadal Akademiji" (RNA) na Majorki.

Izuzetno smo srećni i ponosni što možemo da najavimo da je specijalna gošća ovogodišnje RNA mature – Ana Ivanović! Jedva čekamo da proslavimo ovu veoma posebnu dodelu diploma u akademiji Rafa Nadal - navodi se u objavi Akademije.

Ovo nije prvi put da Nadal na završnu ceremoniju svoje akademije dovodi sam krem svetskog sporta. Prethodnih godina maturantima su se obraćali Rodžer Federer, Iga Švjontek i Pau Gasol, a izbor Ane Ivanović za ovogodišnjeg govornika i mentora samo potvrđuje koliki ugled Srpkinja i dalje uživa u svetu tenisa.