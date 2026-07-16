Španski teniser Rafael Nadal nedavno je dobio domunentarni film u produkciji "Netfliksa".
U ostvarenju se govori, naravno, o karijeri i životu legendarnog Španca, a u jednom momentu je Rafa upitan da izabere 10 najboljih sportista svih vremena.
Tom prilikom nije pomenuo njegovog prijatelja Rodžera Federera kome se ovo neće dopasti.
Ovo je Rafinih TOP 10:
Majkl Džordan (košarka)
Džek Niklaus (golf)
Tajger Vuds (golf)
Novak Đoković (tenis)
Muhamed Ali (boks)
Mihael Šumaher (Formula 1)
Usein Bolt (atletika)
Majkl Felps (plivanje)
Dijego Maradona (fudbal)
Pele (fudbal)
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