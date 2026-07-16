Španski teniser Rafael Nadal nedavno je dobio domunentarni film u produkciji "Netfliksa".

U ostvarenju se govori, naravno, o karijeri i životu legendarnog Španca, a u jednom momentu je Rafa upitan da izabere 10 najboljih sportista svih vremena.

Tom prilikom nije pomenuo njegovog prijatelja Rodžera Federera kome se ovo neće dopasti.

Ovo je Rafinih TOP 10:

Majkl Džordan (košarka)

Džek Niklaus (golf)

Tajger Vuds (golf)

Novak Đoković (tenis)

Muhamed Ali (boks)

Mihael Šumaher (Formula 1)

Usein Bolt (atletika)

Majkl Felps (plivanje)

Dijego Maradona (fudbal)

Pele (fudbal)