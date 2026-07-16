U sezoni 2027/28. očekuje se proširenje Evrolige na 24 kluba. Kako stvari stoje, u toj sezoni će da se vrati jedan od najvećih evropskih klubova CSKA iz Moskve.

Kako prenosi ruski Match TV trenutno ne postoji nijedno ogračienje koje bi moglo da spreči Armejce da se vrate u takmičenje u kojem su jedan od vlasnika.

Razlog je što FIBA i Evroliga nisu nijednog trenutka zabranili ruskim klubovima učešće u svojim takmičenjima, nego su samo ispoštovali zabranu od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako MOK ima nameru da ukine zabranu, automatski bi u Evroligi trebala da se podigne rampa za CSKA. Sami klubovi su još uvek podeljeni oko ulaska CSKA.

Domaće utakmice još uvek ne bi igrali u Moskvi i kao grad domaćin se razmatra Beograd ili Istanbul.