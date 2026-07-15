Argentinski košarkaš Nikolas Laprovitola vratio se u Huventud, saopštio je danas prvak Evrope iz 1994. godine.



Kako je saopšteno, 35-godišnji Laprovitola je sa čelnicima kluba potpisao trogodišnji ugovor.



Laprovitola je 2018. i 2019. igrao za Huventud, zatim dve godine za Real i pet sezona za Barselonu.