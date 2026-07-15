Argentinski košarkaš Nikolas Laprovitola vratio se u Huventud, saopštio je danas prvak Evrope iz 1994. godine.
Kako je saopšteno, 35-godišnji Laprovitola je sa čelnicima kluba potpisao trogodišnji ugovor.
Laprovitola je 2018. i 2019. igrao za Huventud, zatim dve godine za Real i pet sezona za Barselonu.
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Argentinski košarkaš Nikolas Laprovitola vratio se u Huventud, saopštio je danas prvak Evrope iz 1994. godine.
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