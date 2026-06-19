Strateg crno-belih Đoan Penjaroja vidi argentinskog veterana kao idealno rešenje za stabilnost i kvalitet u rotaciji na spoljnim pozicijama.

Košarkaški klub Partizan blizu je realizacije jednog od najzvučnijih transfera ovog leta.

Prema pisanju domaćih portala, beogradski klub se nalazi u poodmaklim pregovorima sa Argentincem.

Tridesetšestogodišnji organizator igre, koji trenutačno brani boje Barselone, navodno je blizu donošenja odluke o preseljenju u glavni grad Srbije.

Saradnja bi trebala biti ozvaničena potpisivanjem ugovora na 1+1 godinu.

Laprovitola je velika želja šefa stručnog stožera crno-belih Đoana Penjaroje. Strateg Partizana u klupskim projekcijama za predstojeću sezonu vidi Argentinca kao idealno rešenje na poziciji drugog plejmejkera.