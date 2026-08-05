Navijači crveno-belog kluba imaće priliku da i u subotu doniraju krv, a potom da prisustvuju utakmici protiv Novog Pazara i pruže podršku crveno-belima u meču četvrtog kola domaćeg prvenstva.

Povodom ove akcije, oglasili su se iz Zvezde i pozvali navijače da učine jedno dobro delo:

‍-Akcija dobrovoljnog davanja krvi na stadionu „Rajko Mitić“ predstavlja još jednu priliku da zvezdaši pokažu humanost i solidarnost, kao što to čine godinama unazad, pružajući pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Kroz ovu tradicionalnu društveno odgovornu aktivnost, Crvena zvezda nastavlja da neguje vrednosti zajedništva, humanosti i brige o zajednici.

Krv mogu da daju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da davaoci budu odmorni, da su imali obrok pre davanja krvi, kao i da ne budu pod dejstvom alkohola ili drugih opijata. Interval između dva davanja krvi iznosi tri meseca za muškarce, odnosno četiri meseca za žene.

Zvezdaši, vidimo se na Marakani! - stoji u objavi Crvene zvezde.