Incident se dogodio 4. avgusta tokom utakmice za „Golok kup” (Golok Cup), odigrane na stadionu „Santifap” u Sungaj Goloku, na jugu Tajlanda, između ekipa SAMCOLTS i Abu x Nong Sirin. „Golok kup” je regionalni fudbalski turnir na kojem učestvuju lokalni i mešoviti timovi iz Tajlanda i Malezije.

Krilni igrač Sofvan Avae, koji je nedavno potpisao ugovor sa tajlandskim profesionalnim klubom treće lige „Jala FC” (Yala FC), nastupao je za ekipu SAMCOLTS. U njega je udario grom oko 17.30 časova, dok je utakmica još trajala.

Na snimcima koji kruže internetom vidi se jak snop svetlosti koji, čini se, pogađa deo terena unutar šesnaesterca.

Vide se saigrači ovog dvadesetčetvorogodišnjaka, u crno-belim dresovima, kako ga okreću na leđa i pokušavaju da ga reanimiraju na sredini terena.

„Iako je hitna medicinska služba učinila sve da ga spase, nastradali je podlegao teškim povredama zadobijenim u incidentu”, izjavio je načelnik policije u Sungaj Goloku, Tun Sirikunt, a prenela agencija „Bernama”.

On je naveo da je još 12 osoba, uključujući jednog malezijskog fudbalera, povređeno i prevezeno u bolnicu.

Sofvanov klub „Jala FC” i Fudbalski savez Tajlanda uputili su izraze saučešća porodici preminulog igrača.

U Singapuru se upozorenja o vremenskim uslovima „Kategorije 1” aktiviraju putem mreža za detekciju koje pokrivaju celo ostrvo, a kojima upravlja Meteorološka služba; ova upozorenja nalažu hitan prekid igre i napuštanje otvorenih terena ili javnih bazena.

Singapur ima jednu od najviših stopa učestalosti udara groma na svetu. Prema podacima Meteorološke službe Singapura, u ovoj zemlji se godišnje u proseku zabeleži 175 dana sa pojavom munja.

U martu 2004. godine, pre uvođenja sistema upozorenja „Kategorije 1”, Điang Tao, osamnaestogodišnji igrač kineskog kluba „Sinči FC” (Sinchi FC) – koji se takmičio u singapurskoj S-ligi, a u međuvremenu je prestao da postoji – poginuo je nakon udara groma tokom treninga na stadionu „Džurong”, koji je u međuvremenu srušen. Mohd Amin Mohd Saleh, učenik drugog razreda srednje škole „Pionir” (Pioneer Secondary School), preminuo je 1996. godine nakon što ga je udario grom dok je igrao fudbal na školskom terenu.