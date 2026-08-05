Nju će zameniti druga ekipa iz ABA lige, a to je Igokea, dok će im se pridružiti i Anadolu Efes.

Ovaj turnir je počeo da se oždrava 2021. godine, a u ovih pet godina su pretežno učestvovale ekipe iz Rusije. Partizan je bio učesnik 2022. godine, onda je Fenerbahče bio 2023. godine, dok je Zvezda dobila priliku da učestvuje 2024. godine, onda i 2025. zajedno sa Dubaijem.

Sada su Rusi odlučili da promene neke stvari, te sada umesto četiri ekipe ima šest, a pored najjačih ruskih timova u vidu CSKA iz Moskve, Lokomotive Kubanj, Uniksa i Zenita, učestvovaće i dve ekipe iz Evrope.

Radi se o Anadolu Efesu i Igokei, koji su dobili tu čast da igraju u VTB Areni u Moskvi.

Ovaj turnir je na programu od 17. do 20. septembra.