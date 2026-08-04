Srpski centar Dušan Miletić novi je košarkaš Hapoela iz Jerusalima, saopštio je danas izraelski klub.

Miletić (28) je sa Hapoelom potpisao dvogodišnji ugovor. Ekipu iz Jerusalima će u narednoj sezoni sa klupe da predvodi srpski trener Saša Obradović.

Miletić je prošle sezone u Evrokupu za rumunski Kluž prosečno beležio 12,6 poena, 7,6 skokova, 2,3 asistencije, 1,2 blokade i 1,2 ukradene lopte. On je posle Kluža imao kratkoročni angažman u Libanu gde je igrao za ekipu Al Rijadi iz Bejruta.

- Veoma sam srećan što sam se pridružio Hapoelu i hvala im na pruženoj prilici i poverenju. Igrao sam protiv Hapoela u prošlosti, tako da veoma dobro znam kakav je ovo veliki klub. Uzbuđen sam što ću moći da nosim crveni dres i borim se za tim. Već se radujem susretu sa novim saigračima, stručnim štabom i naravno navijačima - izjavio je Miletić za zvanični sajt kluba iz Jerusalima.

Pominjao se Miletić dugo kao pojačanje Partizana, činilo se da je posao završen, ali...

Miletić je pre Kluža igrao za Spartak iz Subotice, Vroclav, Đironu, Borac iz Čačka, Partizan i Slogu iz Kraljeva.

Hapoel će naredne sezone igrati u grupi A Evrokupa protiv Arisa, Tortone, Cedevita Olimpije, Le Mana, Burgosa, Rige i Roštoka.