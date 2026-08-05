Stankoviću je posebno zasmetalo jedno pitanje o toma zašto je novajlija igrao od starta.



- Ne razumem pitanje u vezi sa Lukasena. Postavite mi konkretno pitanje o Lukasenu. Drugo ili treće pitanje. Moguće, moguće da je bio nesiguran. Da završim sa Lukasenom, da ne budem nedorečen, dobio je dosta duela, prva utakmica posle SP. Dobiću ga dosta boljeg u revanšu, momak je fenomenalan, iskusan igrač, da mu fali neki minut, da. Da sam rizikovao sa njim - jesam, ali biće bolji u revanšu, opet bih to uradio. Opet bih ga stavio u prvih 11, ne zato što se inatim sada, nego zato što mi treba - rekao je Stanković.

Nastavio je u istom ritmu.

- Možda, da krenemo od drugog pitanja, ali igrač njegovog kvaliteta i iskustva. Jednostavno mislim da je odigrao korektnu utakmicu, da će sledeću igrati 90 minuta i da će biti bolji. Nije me ništa iznenadilo, pričao sam sa vama o agresivnosti i organizovanosti, svaki duel je bio takav da ako ne ispariramo, da ulazimo u problem. Dosta individualnih grešaka, gde te njihova agresivnost na to primora. Ispred gola smo bili lošiji, ne možemo da stvorimo 15 šansi, a da ne damo gol. Drugo poluvreme dosta lošije, crveni karton su dobili rivali, da smo morali bolje sa igračem više, morali smo da okrećemo loptu brže, da ih ostavimo u 16 metara. Zadnjih 30 minuta smo morali bolje. Ja bih ovo prihvatio kao jedan generalno loš dan. U revanšu, moji igrači su ih upoznali, videli šta mogu na terenu i koliko će nam trebati agresivnost i vera da se ide do kraja. Ja nekada uzimam odgovornost za taktiku, ali možda može od svih dosta bolje. Nije prijatno i očekivao sam drugačije, da ćemo da damo pogodak više, rekao sam da su hitri i to se dokazalo da su organizovani. Trebaće nam mirnoća da budemo bolji - rekao je Dejan Stanković.

Ostaje da se vidi kako će Crvena zvezda izgledati u revanšu...