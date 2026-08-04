Fudbaleri Dinama iz Zagreba već su završili posao oko plasmana u plej-of Lige šampiona pobedom nad Kauno Žalgirisom sa 5:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija.

Šampion Hrvatske, očekivano, iskoristio je povoljan žreb i lako došao do ubedljivog trijumfa golovima Zajsa, Mekene, Lisice, Stojkovića i Kačavende ide na revanš mirne glave.

Ostaće ovo veče upamćeno i po debiju Dušana Tadića za NEC iz Nijmegena koji je odigrao 0:0 sa Olimpijakosom u Pireju i igraće u Holandiji za prolaz dalje. Ušao je nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije u igru u 74. minutu.

Šampion Bugarske Levski uspeo je da savlada Kairat i napravi ozbiljan korak ka velikom uspehu. Gol je stigao u 90+2. minutu preko Seržinja za opštu ludnicu u Sofiji.

U ostalim mečevima Ararat je savladao Celje sa 2:1, istim rezultatom Slovan iz Bratislave je u gostima pobedio Mjalbi. Sparta iz Praga je savladala Lion na svom terenu 2:1, dok je Sent Žiloa odigrao 3:3 protiv Bodea posle velike drame.