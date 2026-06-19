Japanci su zaustavili favorizovanu Holandiju, te remijem (2:2) značajno povećali šanse za prolaz u nokaut fazu takmičenja.

Uoči novog izazova zakazanog za nedelju ujutru (06:00), u kojem će odmeriti snage sa Tunisom, viđena je vrlo interesantna situacija.

Selektor Japana, evidentno ljubazno nastrojeni Hadžime Morijasu, sreo se sa prvom zvezdom i kapitenom Engleske.

Uz pozdrav usledilo je i pitanje japanskog stručnjaka za selfi sa asom Bajern Minhena.

Hari Kejn je naravno pristao.

Sve su to kamere zabeležile, a snimak je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama.

Snimak pogledajte OVDE.