Japanci su zaustavili favorizovanu Holandiju, te remijem (2:2) značajno povećali šanse za prolaz u nokaut fazu takmičenja.
Uoči novog izazova zakazanog za nedelju ujutru (06:00), u kojem će odmeriti snage sa Tunisom, viđena je vrlo interesantna situacija.
Selektor Japana, evidentno ljubazno nastrojeni Hadžime Morijasu, sreo se sa prvom zvezdom i kapitenom Engleske.
Uz pozdrav usledilo je i pitanje japanskog stručnjaka za selfi sa asom Bajern Minhena.
Hari Kejn je naravno pristao.
Sve su to kamere zabeležile, a snimak je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama.
Snimak pogledajte OVDE.
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