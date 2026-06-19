Grupna faza ulazi u onaj najinteresantniji deo, a mnogi poznati bivši igrači nalaze se u studijima u svakoj zemlji. Posebno su interesantne emisije najvećih TV kuća, koje su logično okupile i najveće zvezde.

U jednoj od emisija tako studio vode legendarni francuski fudbaler, Tjeri Anri zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem. Oni su već dospeli u centar zbivanja nakon što je reprezentativac Švedske, koji vodi poreklo iz Bosne i Hercegovine, puštao Lepu Brenu u studiju.

Sada, ipak, imali smo mogućnost da vidimo kako to izgleda kada su dva majstora zajedno barataju loptom. Tjeri Anri izazvao je Zlatana Ibrahimovića da pravi driblinge jedan za drugim i da žonglira loptom, što je Šveđanin uradio gotovo besprekorno.

Međutim, vrlo brzo je usledio odgovor i sa druge strane, pošto je i Tjeri Anri, iako u godinama, pokazao da nije zaboravio magiju, pa je na trenutke možda čak i nadmašio Šveđanina.

Pogledajte kako je to izgledalo ispod: