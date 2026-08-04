-Odgovornost mora da postoji. Mi ne želimo da budemo ljudi koji će braniti svoje funkcije, nego želimo da budemo odgovorni. I kada nešto ne funkcioniše u Partizanu, u Partizanu se samo vrednuje rezultat: šta god vi uradili, ako u subotu nije dobro, to sve pada u vodu. Mi smo svesni toga. Ja dolazim iz ovog sistema, ja sam odrastao u ovom klubu, ako je neko svestan, ja sam svestan toga. Vidim da se pokreće priča da sam ja žrtvovao Sašu Ilića zarad mog nekog ličnog interesa. Mislim da svi mi moramo da budemo svesni da u današnjem Partizanu ima nikad više partizanovaca. Tako da, u tom smislu, mislim da taj teret sa Saše stručnog štaba i igrača neko mora da ponese. I mi kao uprava, odgovorna, smo spremni da mi budemo ti koji će to uraditi. Ako se slažete sa mnom, to je sasvim logično. Mi vodimo Partizan. On je sigurno u boljem stanju nego što je bio pre skoro dve godine, ali situacija je takva, i pritisak koji ovaj klub nosi je ogroman. Mi moramo da se nosimo sa njim. I niko od nas iz uprave nema problem sa tim. Ali isto tako, želimo da skinemo taj teret sa igrača, trenera i svih zaposlenih - rekao je Lazović za "Mozzarsport".

Pomenuli ste Sašu Ilića. Njega nema u saopštenju. Da li je i on je vezan za vas u smislu rezultata. Ako se taj rezultatski uspeh ostvari ili ne ostvari, da li on ostaje u Partizanu?

-Saša Ilić je vezan za Partizan, ceo svoj život, a ne za Danka Lazovića, Rasima Ljajića ili nekog drugog. Saša je jedino vezan za Partizan.

Da li će Ilić ostati na klupi u slučaju neuspeha u kvalifikacijama?

-Naravno da hoće. Zato što suština ovog procesa u kojem se nalazi Partizan nije samo rezultat, nego opstanak Partizana. Pre dve godine, isti taj Vanja Dragojević 15 meseci nije primio svoju platu. Pre dve nedelje je fudbalski klub Partizan na ime Vanje Dragojevića zaradio 5.500.000 miliona evra.