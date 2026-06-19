Balkan Boxing se održava večeras u "Ložionici", a bokserski spektakl je počeo u 19 časova.

Ljubitelji boksa mogu da uživaju u ukupno osam borbi, a među glavnim imenima se nalaze Vaso Bakočević, Sara Ćirković, Dušan Džakić...

Upravo je Džakić ostvario veliku pobedu i to kakvu - brzopoteznu!

Dva puta je Džakić već uspeo da obori protivnika na pod! I to je bio kraj i ujedno veliki trijumf Džakića.

Ovo su prve reči Džakića:

- Hoću da kažem da nisam bokser, niti se zaluđujem da ću to biti. Prihvatio sam ovaj poziv zato što cenim ovu veštinu, kada god budem primio ovaj poziv Bokserskog saveza, ja ću to prihvatiti. Poštovanje profi bokserima, ja ulazim iz MMA sporta, ali i dalje tvrdim da je boks najopasniji i najtvrđi sport. Poštovanje za momke i devojke. Sve najbolje svima! - rekao je Džakić.

- Jako mi se dopada, medijski je ispraćena kako treba, da bi nešto bilo ispraćeno u to mora da se uloži, možemo da pratimo gluposti kao što su rijalitiji, ali ovo je pravi sport, ovi momci treba da se pojavljuju u udarnim terminima - dodao je Džakić.

- Prestar sam za ovo. Ne osećam se više što se tiče borbenosti u ringu. Ne znam - zaključio je Džakić.