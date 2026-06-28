Da smo gledali dobar i zanimljiv događaj, govori i činjenica da je 11 od 13 borbi završeno prekidom, što ne viđamo često ni u većim promocijama.

Svašta smo mogli da vidimo na Zlatiboru, a svakako da je u centru pažnje bila glavna borba programa, u kojoj je legenda ovdašnje scene, Dušan Džakić jednoglasnom odlukom sudija slavio protiv Luke Sumića.

Vrlo eksplozivno je Džakić ušao u borbu, odmah je probao leteće koleno, potom i jedan "high-kick", da bi ubrzo uhvatio protivnika i u giljotinu, i odveo borbu u parter. Iako je na prvu delovalo da Sumić ima bolju poziciju, uspeo je Džakić da ga iskontroliše to, a potom i da se okrene i on dođe u gornju poziciju, ali ipak, do kraja prve runde nije uspeo da ozbiljnije ugrozi protivnika.

Ušao je Džakić eksplozivno i u drugu rundu, odmah je uspeo da pogodi jedan overhend u glavu Sumića, potom i "high-kick", što je i te kako uzdrmalo Sumića, koji je odmah pokušao da uđe u klinč, te je odveo meč u parter.

Međutim, to mu se nije ispostavilo kao najbolji potez, s obzirom na to da je Džakić uspeo i da mu nanaese priličnu štetu, čak i da ga "otvori", mnogobrojnim udarcima u parteru. Ipak, uspeo je Sumić da preživi i drugu rundu.

Odmah početkom treće runde, Džakić je uspeo da obori rivala na pod, te je tu pokušavao da završi meč u svoju korist. Međutim, i to je preživeo Sumić, ali to je bio njegov maksimum. Na kraju, jednoglasna odluka sudija, i pobeda Dušana Džakića!

Što se sunaslovne borbe tiče, i tu smo videli dobro poznata lica za regionalne fanove - Alesandra Kaponea i Aleksandrea Ribeira. Na kraju, nakon tri runde borbe, pobedu je odneo popularni "Al Kapone", i to jednoglasnom odlukom sudija, što je ujedno bila i jedina borba koja je otišla na odluku.

Ono što takođe još treba pomenuti, jeste da se jedan od najperspektivnijih srpskih boraca, Voja Simičić vratio posle duge pauze zbog povrede i operacije kolena, i to na trijumfalan način. Simičič je tehničkim nokautom u prvoj rundi slavio protiv Branka Vulićevića, nakon gotovo godinu i po dana pauze.

Sve u svemu, još jedan vrlo zanimljiv događaj u režiji Nikole Božića i BFL-a, a ostaje nam da sačekamo i vidimo gde ćemo gledati naredni MMA spektakl.