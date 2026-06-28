Da smo gledali dobar i zanimljiv događaj, govori i činjenica da je 11 od 13 borbi završeno prekidom, što ne viđamo često ni u većim promocijama.

Svašta smo mogli da vidimo na Zlatiboru, a svakako da je u centru pažnje bila glavna borba programa, u kojoj je legenda ovdašnje scene, Dušan Džakić jednoglasnom odlukom sudija slavio protiv Luke Sumića.

Vrlo eksplozivno je Džakić ušao u borbu, odmah je probao leteće koleno, potom i jedan "high-kick", da bi ubrzo uhvatio protivnika i u giljotinu, i odveo borbu u parter. Iako je na prvu delovalo da Sumić ima bolju poziciju, uspeo je Džakić da ga iskontroliše to, a potom i da se okrene i on dođe u gornju poziciju, ali ipak, do kraja prve runde nije uspeo da ozbiljnije ugrozi protivnika.

Ušao je Džakić eksplozivno i u drugu rundu, odmah je uspeo da pogodi jedan overhend u glavu Sumića, potom i "high-kick", što je i te kako uzdrmalo Sumića, koji je odmah pokušao da uđe u klinč, te je odveo meč u parter.

Međutim, to mu se nije ispostavilo kao najbolji potez, s obzirom na to da je Džakić uspeo i da mu nanaese priličnu štetu, čak i da ga "otvori", mnogobrojnim udarcima u parteru. Ipak, uspeo je Sumić da preživi i drugu rundu.

Dušan Džakić

Odmah početkom treće runde, Džakić je uspeo da obori rivala na pod, te je tu pokušavao da završi meč u svoju korist. Međutim, i to je preživeo Sumić, ali to je bio njegov maksimum. Na kraju, jednoglasna odluka sudija, i pobeda Dušana Džakića!

Što se sunaslovne borbe tiče, i tu smo videli dobro poznata lica za regionalne fanove - Alesandra Kaponea i Aleksandrea Ribeira. Na kraju, nakon tri runde borbe, pobedu je odneo popularni "Al Kapone", i to jednoglasnom odlukom sudija, što je ujedno bila i jedina borba koja je otišla na odluku.

Voja Simičić

Ono što takođe još treba pomenuti, jeste da se jedan od najperspektivnijih srpskih boraca, Voja Simičić vratio posle duge pauze zbog povrede i operacije kolena, i to na trijumfalan način. Simičič je tehničkim nokautom u prvoj rundi slavio protiv Branka Vulićevića, nakon gotovo godinu i po dana pauze.

Sve u svemu, još jedan vrlo zanimljiv događaj u režiji Nikole Božića i BFL-a, a ostaje nam da sačekamo i vidimo gde ćemo gledati naredni MMA spektakl.