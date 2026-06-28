I pored toga što se uveliko pisalo o tome da bi Nikola Jokić mogao da potpiše ugovor prema kojem bi mogao da postane najplaćeniji igrač u NBA ligi, prema informacijama Marka Stajna i Džejka Fišera, Srbin to najverovatnije neće uraditi, makar ne sada!

Iako u Denver Nagetsima imaju želju da ga zadrže do kraja karijere, srpski centar, koji ima ugovor na još jednu, plus jednu godinu, najverovatnije neće sada stavljati paraf na novu saradnju.

Navodno, Jokić će odluku odložiti makar za jedno leto, pošto faktički isti ugovor može da potpiše i sledeće godine. Ne moraju da brinu Nagetsi jer ovo pomeranje svega oko novog ugovora ne znači apsolutno ništa kada je njegova budućnost u pitanju.

Ako bude hteo da potpiše sada novi ugovor, mogao bi da dobije 214.000.000 dolara na tri godine ili 278.000.000 na četiri godine. Ipak, ako bi sačekao godinu dana, pa čak i dve, novac koji bi mogao da dobije izvesno će biti još veći, što se čini kao pametna odluka za Jokića.

U isto vreme, Nagetsi razmatraju prostor u timu kako bi iz Boston Seltiksa doveli Džejlena Brauna. Isti izvor koji je doneo informaciju vezanu za Jokića, istakao je da Denver razmatra opcije, ali je izvesno da bi Džamal Marej ili Aron Gordon morali u suprotnom pravcu i trenutno je sav posao daleko od realizacije.

Uz to, Nagetsi nisu tako fleksibilni kada su trejdovi prava na pikove na NBA draftu u pitanju, što je Bostonu jedan od prioriteta.