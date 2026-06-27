Najefikasniji u našem timu bio je Nikola Jović koji je ubacio 20 poena, uz pet skokova i tri asistencije. Nikola Jokić je postigao 16 poena uz 14 uhvaćenih i osam dodatih lopti, dok je Dejan Davidovac dodao 14 poena. Na drugoj strani, Vit Krejči je bio najbolji sa 16 poena i četiri asistencije.

Utakmici su prisustvovali predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić.

Reprezentaciju Srbije očekuje dve utakmice u FIBA junsko-julskom kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo, 2. jula protiv Švajcarske u Friburgu i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu.

SRBIJA: Plavšić 2, Dangubić 6, Jović 20 (5sk, 3as), Dobrić 3, Jokić 16 (14sk, 8as), Lakić 3, Đurišić 7, Tanasković 7, Davidovac 14, Avramović 6 (6as), Novak 1, Barna 5.