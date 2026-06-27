Iako se prethodnih dana spekulisalo da bi crveno-beli mogli da pokušaju da dovedu Šejna Larkina, čini se da su u Ljutice Bogdana fokus prebacili na realnije opcije na tržištu.

Kako prenose dobro obavešteni izraelski novinari, Zvezda ozbiljno prati situaciju oko 29-godišnjeg plejmejkera, koji je postao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Makabijem iz Tel Aviva.

Blat i izraelski velikan još nisu postigli dogovor o nastavku saradnje, što bi moglo da otvori prostor srpskom šampionu da pokuša da ga angažuje.

Tamir Blat je sin proslavljenog stručnjaka Dejvida Blata, a profesionalnu karijeru započeo je u Hapoelu iz Tel Aviva. Kasnije je nastupao i za Hapoel Holon i Hapoel Jerusalim, dok je dve sezone proveo u berlinskoj Albi, pre nego što se preselio u Makabi.

U minuloj sezoni Evrolige izraelski reprezentativac prosečno je beležio 7,1 poen i 5,2 asistencije po utakmici, potvrdivši kvalitet organizatora igre koji bi mogao da predstavlja značajno pojačanje za crveno-bele ukoliko do transfera dođe.