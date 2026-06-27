Barselona želi da stavi tačku na donošenje loših odluka i nova uprava pokušava da popravi neke stare greške, a sada se stvorio problem zvani Majk Džejms koji klub može skupo da košta.

Barselona i američki plejmejker već su postigli dogovor prema kojem je Džejms trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor i preseli se u Blaugranu iz Monaka.

U vrhu košarkaške sekcije postojale su određene sumnje u vezi sa njegovim angažovanjem zbog njegovog čudnog karaktera i brojnih kontroverzi koje su ga pratile tokom karijere, od kojih su mnoge bile vezane za društvene mreže.

Pored toga, Džejms će u avgustu napuniti 36 godina, pa se njegov dolazak nije uklapao u plan kluba da podmladi prvi tim.

Ipak, na kraju je prevagnulo mišljenje Ćavija Paskvala, koji je sarađivao sa Džejmsom tokom svog mandata u Panatinaikosu (2016–2018) i smatrao ga najboljim dostupnim rešenjem na tržištu, nakon neuspelog pokušaja dovođenja Silvana Fransiska i činjenice da su finansijski zahtevi za Žana Montera bili nedostižni za Barselonu.

Situacija se potpuno promenila kada je Paskval obavestio klub da će aktivirati izlaznu klauzulu i napustiti ekipu na kraju sezone. Nakon toga, Barselona je odlučila da Džejms više nema mesto u novom projektu i o tome ga je obavestila.

Pošto je generalni menadžer ekipe Huan Karlos Navaro već bio sklonjen sa svojih dužnosti, odluka da se odustane od transfera doneta je posle interne rasprave između dvojice odgovornih ljudi košarkaške sekcije ove sezone Žozepa Kubelsa i Siska Puđola, sportskog direktora Marija Bruna Fernandesa, kao i još nekoliko članova tehničke strukture kluba.

Džejms je bio izuzetno besan kada je saznao da je Barselona promenila stav, pogotovo zato što je već počeo da traži kuću u Barseloni, a Džejms nije osoba koja lako prihvata ovakve situacije niti beži od pravne borbe.

Problem za Barselonu je što je ugovor sa američkim plejmejkerom već bio potpisan sa obe strane, što znači da ima punu pravnu snagu.

U jednom trenutku pojavile su se informacije da su pregovori propali, ali to nije bilo tačno.

Pregovori su bili završeni i pretočeni u potpisan ugovor, zbog čega će Barselona sada morati da postigne nagodbu sa Džejmsom ukoliko želi da izbegne sudski postupak.

Stavovi dve strane trenutno su veoma udaljeni i sve ukazuje na to da će konačnu odluku doneti sud.

Ovakva situacija nije novost za Barselonu. Klub je već krenuo istim putem u leto 2023. godine, kada je jednostrano raskinuo ugovore sa Nikolom Mirotićem i Korijem Higinsom, iako su obojica imali važeće ugovore.

U oba slučaja sud je naložio Barseloni da isplati značajne odštete bivšim igračima, u iznosima približno jednakim neto zaradi koju bi ostvarili da su ostali u klubu.

Jedina prednost za Barselonu bila je to što se te isplate nisu vodile kroz budžet košarkaške sekcije, već kao vanredni gubici, pa nisu uticale na finansijski fer-plej fudbalskog kluba.

Košarkaška sekcija Barselone trenutno vodi još jedan sudski spor iz sličnih razloga.

Klub će se na sudu suočiti sa tužbom Tomasa Ertela za naknadu štete, nakon što je u januaru 2025. godine sa njim postigao dogovor, a zatim jednostrano odustao od transfera u trenutku kada su Ertel i njegova porodica već doputovali iz Kine u Barselonu kako bi završili posao.

Presuda u tom slučaju očekuje se tokom 2027. godine.