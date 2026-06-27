Njena objava izazvala je brojne komentare i čestitke pratilaca.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta Ana Ivanović uputila je emotivnu rođendansku čestitku svom ocu, koju je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ana je na svom nalogu objavila zajedničku fotografiju sa ocem, uz kratku, ali toplu poruku kojom mu je poželela srećan rođendan.

- Srećan rođendan najboljem tati! Moja podrška, heroj i uzor! Volim te - napisala je Ana.

Njena objava ubrzo je privukla pažnju pratilaca, koji su se u komentarima pridružili čestitkama i porodici Ivanović poželeli mnogo lepih zajedničkih trenutaka.

Poznato je da Ana, uprkos brojnim poslovnim i porodičnim obavezama, često ističe koliko joj porodica znači, a ovakvim gestovima još jednom pokazuje da ne propušta važne životne trenutke svojih najbližih.