On je u emotivnoj poruci putem društvene mreže Instagram objavio da je posle dosta razmišljanja odlučio da napusti Partizan. Iako nije istakao gde će nastaviti svoju karijeru, vrlo brzo se pojavila informacija i o tome.

Naime, Lukas Nikola Bojović dobio je sjajnu ponudu sa koledža i od naredne sezone nastupaće u NCAA i to u dosta jakoj Atlantic Coast konferenciji (ACC), pošto će obući dres Vejk Foresta.

On je ove sezone na meču Evroliginog ANGT turnira ubacio čak 38 poena protiv Hapoela iz Tel Aviva, a imao je prosečno više od 22 poena po susretu. Dominirao je i nastupajući za Partizan u Ardu Juniorskoj ligi Srbije.

Reč je o momku rođenom u Ljubljani 2009. godine, a koji je u Partizan došao iz Cedevita Olimpije 2022. godine. On će tako nastaviti utabanim putem kojim su pošli mnogobrojni mladi košarkaši ove i prošle godine.

Podsetimo, u koledž košarci su se desile ogromne promene zbog postojanja NIL ugovora na osnovu kojih mladi igrači mogu da zarade daleko veće sume novca nego što bi to mogli u Evropi.