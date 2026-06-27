Bek rođen 2008. godine u Ljubljani oprostio se od crno-belih emotivnom porukom na društvenim mrežama, nakon što je nedavno postao punoletan.

Bojović je u Partizan stigao 2022. godine iz Cedevite Olimpije, a tokom boravka u Beogradu važio je za jednog od najperspektivnijih igrača mlađih selekcija.

-Dragi moj Partizane i Grobari, došlo je vreme za neka nova iskustva jer sam pre neki dan napunio 18 godina. Odluka mi je dugo visila nad glavom jer je Partizan ipak Partizan. To je nešto što oni koji nemaju moje iskustvo teško razumeju. Četiri godine srpske košarke je nešto što bi svako ozbiljan poželeo. Tvrd rad, nema gledanja kroz prste ali i mnogo divnih momenata sa crno-belom porodicom - napisao je Bojović.