Skandalozne vesti stižu ove subote sa Svetskog prvenstva, pošto je kapiten Zelenortskih ostrva, Rajan Mendeš optužen za silovanje u istrazi koja je pokrenuta na Novom Zelandu!

List "Globo" iz Brazila prenosi da je u slučaj uključena njihova državljanka koja živi na Novom Zelandu, a da se sve odigralo u martu, kada su Zelenortska ostrva tamo igrala dve pripremne utakmice protiv Čilea i domaćina.

Incident se odigrao 27. marta u hotelu u kojem je bila smeštena delegacija Zelenortskih ostrva u Oklendu. Brazilka je inače bila deo FIFA Series događaja, a u Novom Zelandu je boravila na osnovu boravišne i radne dozvole.

Ona je bila angažovana kao prevodilac i bila je operativna podrška reprezentaciji Zelenortskih ostrva, a zbog toga je ujedno bila smeštena u hotelu zajedno sa delegacijom.

Brazilka je policiji prijavila da je posle prvog meča pozvana od strane fudbalera u jednu prostoriju u hotelu, misleći da će biti potrebna pomoć oko prevoda. Utvrdivši da je to samo bio poziv na druženje, odbila je i vratila se u sobu.

Nakon toga je začula kucanje na vratima sobe, a Mendeš je navodno ušao u sobu i fizički je napao i udarao je pesnicama i grizao, dok se oštećena branila. Nakon toga je navodno došlo do silovanja.

Brazilka je prema pisanju "Globa" fotografisala modrice i otišla u kliniku za žrtve seksualnog napada, gde su ustanovljene povrede grudi, vrata i usana, kao i osetljivih područja.

Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u toku, ali da zbog strogih zakona o privatnosti nije mogla da da više informacija i detalje oko toga ko je sve umešan.