Selekcija Irana se od početka nalazi u centru pažnje zbog činjenice da posle svakog meča mora da napusti SAD i zaputi se u Meksiko, pošto im se baza nalazi u Tihuani, a zbog zategnute geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.

Iranci su zbog toga nekoliko puta negodovali, a ovoga puta su Amerikancima u svlačionici ostavili podugačko pismo, zbog kojeg su se mnogi iznenadili.

U nastavku pročitajte šta su to Iranci imali da poruče:

- Dolazimo iz Irana, zemlje koja je hiljadama godina uvek stavljala čast iznad pobede. Za nas, fudbal nije takmičenje rezultata, nego test karaktera. Poeni mogu da se dobiju na razne načine, ali poštovanje ne može.

Možda neki tim može da prođe grupu, ali samo pravda i čast mogu da se zadrže u istoriji. Fer plej nije samo član u pravilima fudbala. To je duh igre. Hvala Sijetlu na dobrodošlici. I hvala svim Irancima koji su dali svoje srce, glasove i sve svoje za Iran. Iran, uvek sa visoko podignutim glavama - pisalo je u poruci koju su ostavili Iranci.