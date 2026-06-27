Urugvaj je neslavno završio Mundijal i ispao je sa takmičenja već posle grupne faze, a to je teško podneo i argentinski trener koji ih predvodi - Marselo Bijelsa.

Popularni "Ludak" opravdao je svoj nadimak posle eliminacije svog tima, kada je imao izliv besa uživo pred TV kamerama.

Opšte je poznato da on ne voli da priča mnogo sa novinarima, ali zbog TV prava je u obavezi da se pojavi pred kamerama odmah posle meča i da izjavu.

Nakon što je njegov tim poražen od Španije sa 1:0, što je značilo eliminaciju posle dva remija sa Saudijskom Arabijom i Zelenortskim ostrvima u prva dva kola, argentinski stručnjak tek nije bio raspoložen za priču.

Sama priprema za intervju je trajala predugo, pa je Bijelsa izgubio nerve i počeo je da viče na novinare i osoblje, a da nije znao da sve to ide uživo.

- Samo uradite to već jednom - uzviknuo je Marselo Bijelsa.

Nije se njegovo raspoloženje popravilo ni kasnije, pa je tako na pitanje zbog čega je promenio golmana, čuvenog Fernanda Musleru odgovorio: "Sam je odlučio da izađe".