Selektor fudbalske reprezentacije Urugvaja Marselo Bijelsa izjavio je danas da preuzima krivicu za eliminaciju sa Svetskog prvenstva i dodao da za tri godine nije ništa dao urugvajskom fudbalu.

Fudbaleri Urugvaja završili su učešće na SP nakon što su u Gvadalahari poraženi od Španije rezultatom 1:0.

- Neću ostaviti ništa urugvajskom fudbalu. Sve što selektor radi tokom tri godine nema nikakvu vrednost ukoliko ne stignu rezultati, četvrto mesto u kvalifikacijama nije imalo nikakvu vrednost, treće mesto na Kopa Americi nije imalo nikakvu vrednost. O ovom nastupu ne moram ništa posebno da govorim. Pitanja ne traže odgovore, već žele da svu odgovornost prebace na mene, koji sam odgovoran za celokupno razočaranje. Uprkos radu, trudu i posvećenosti, nisam uspeo", rekao je Bijelsa.

On je naveo da prihvata greške i da njegova selekcija nije imala dobar odnos između stvorenih šansi, postignutih i primljenih golova.

- Ako želite objašnjenje, mogu da vam kažem da smo zaslužili sedam bodova, a uzeli smo samo dva. Na terenu smo zaradili i zaslužili sedam bodova - izjavio je selektor Urugvaja.

Bijelsa je rekao da je golman Fernando Muslera zatražio zamenu na poluvremenu i dodao da je izveo Federika Valverdea kako bi pojačao napad.

Urugvaj je SP završio na trećem mestu u grupi H sa dva boda, a za plasman u nokaut fazu bio mu je dovoljan remi.