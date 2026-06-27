Selektor fudbalske reprezentacije Zelenortskih Ostrva Pedro Bubista izjavio je danas posle prolaska u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva da je ponosan na sve što je uradila njegova ekipa, kao i da je pokazala da ništa nije nemoguće.

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva odigrali su u Hjustonu nerešeno 0:0 protiv selekcije Saudijske Arabije i tako obezbedili drugo mesto u grupi H i plasman u nokaut fazu SP. Debitant na ovogodišnjem Mundijalu je postao i najmanja država u istoriji SP koja je prošla grupu.

- Ponosan sam na sve što smo postigli. Moramo da budemo zadovoljni, završili smo grupu fazu bez bez poraza. Nedostajao nam je jedan gol u poslednjoj i teškoj utakmici, da budemo još uspešniji, ali i ovako smo presrećni. Predstavljamo naše ostrvo, ali takođe predstavljamo i Afriku. To je izvor ogromnog ponosa - rekao je Bubista.

On je naveo da je jedan od ciljeva njegove reprezentacije bio pokaže da se u toj državi igra kvalitetan fudbal.

- Ovo pokazuje da čak i najmanje države mogu da dokažu da ništa nije nemoguće kada imate snagu, odlučnost, fokus, volju i otpornost. Mi smo mala država, ali se borimo za ono u šta verujemo i što želimo da postignemo. Za nas ništa nije nemoguće. Uspeli smo zahvaljujući organizaciji i timskom duhu. Imali smo odlučnost i odsustvo straha. Rad daje čoveku dostojanstvo, a svi igrači su razumeli važnost svakodnevnog rada. Naša zemlja i narod treba da budu ponosni na neverovatne stvari koje rade ovi momci - izjavio je Bubista.

Zelenortska Ostrva će u šesnaestini finala SP igrati protiv branioca titule Argentine, a Bubista je istakao da će njegova selekcija nastaviti da igra kao i do sad uz istu volju i želju.

- To je država sa kojom imamo dugogodišnju vezu, jer su mnogi stanovnici Zelenortskih Ostrva emigrirali tamo. Čast nam što ćemo igrati sa Argentincima, mi ćemo nastaviti da igramo kao do sad. Sa pravim stavom i osećajem velike odgovornosti, ali i sa našom ličnošću i karakterom. Imaju Mesija, koga ne treba posebno predstavljati, ali i mi imamo volju, želju - poručio je selektor Zelenortskih Ostrva.

Podsetimo, ova reprezentacija je ubedljivo pobedila Srbiju rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.