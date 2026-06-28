Vrač iz Gane Nana Kvakvu Bonsam je za kratko vreme privukao veliku pažnju na Svetskom prvenstvu. On je postao viralan zbog tvrdnje da je bacio kletvu na kapitena Engleske Harija Kejna, a sada je izneo novu šokantnu prognozu.

Naime, on smatra da će branilac titule Argentina ispasti u šesnaestini finala i to od najveće senzacije turnira Zelenortskih ostrva.

Njegova poruka munjevito se proširila internetom, a snimak izjave postao je viralan među ljubiteljima fudbala širom sveta. Mnogi su njegove reči shvatili kao još jednu zanimljivu priču koja prati najveću fudbalsku smotru, dok su drugi podsetili da je upravo ovaj vrač ranije tvrdio da je "začarao" Harija Kejna.

Prognoza dolazi u trenutku kada Argentina važi za jednog od najvećih favorita za osvajanje titule. "Gaučosi" su prošli grupu sa sve tri pobede, Lionel Mesi igra na neverovatnom nivou i već je na koti od šest golova. Zbog svega toga su Argentinci apsolutni favoriti protiv ekipe koja je nedavno razbila Srbiju sa 3:0.

Ipak, Zelenortska ostrva su najveće iznenađenje Mundijala. Niko ih nije očekivao u nokaut fazi, a protiv svetskog prvaka neće imati rezultatski pritisak.

Ostaje da se vidi hoće li se ostvariti proročanstvo vrača iz Gane.