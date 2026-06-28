Saša Kalajdžić se našao u centru pažnje zbog gola koji je reprezentaciju Austrije odveo u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Napadač srpskog porekla je u nadoknadi vremena postigao gol protiv Alžira za 3:3, čime je svoj tim poslao u nokaut fazu.

Zanimljivo, Kalajdžić je svojevremeno bio na radaru Crvene zvezde.

Kako navode mediji, čelnici kluba iz Ljutice Bogdana su 2019. godine želeli da dovedu visokog napadača u svoje redove. Zvezdan Terzić je pokušavao da ga ubedi da dođe u Beograd, ali transfer nikada nije bio blizu realizacije.

Zvezda u tom periodu nije mogla finansijski da parira za takve profile igrača, iako je ideja bila da se iskoriste Kalajdžićeve rane povrede i neizvesnost oko njegovog razvoja u tom trenutku.

Plan kluba bio je i da eventualni dolazak utiče na njegovu odluku o reprezentativnoj budućnosti, ali je Kalajdžić već tada bio usmeren ka zapadnoevropskom fudbalskom putu.

Upravo tokom leta 2019. godine, u periodu kada je u javnosti bila aktuelna i prodaja Dejana Joveljića, Terzić je govorio o ovom potencijalnom transferu, ali su šanse za realizaciju bile minimalne.

Austrijski napadač je ubrzo zatim doneo odluku da karijeru nastavi u Bundesligi, gde je potpisao za Štutgart u transferu vrednom oko 6 miliona evra.