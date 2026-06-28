Luka Modrić je govorio o predstojećem meču Hrvatske i Portugala. Dva tima će se sastati u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. "Vatreni" su na startu takmičenja izgubili od Engleske, a onda su pobedili Panamu i Ganu i prošli dalje.

- Takmičenje smo počeli stegnuti zbog velikih očekivanja, koja i sami sebi ponekad nepotrebno stavimo na leđa. Treba da uživamo, verujem da ćemo posle svake utakmice biti sve bolji. Pogotovo posle Paname, koju smo pobedili na mišiće, ali smo je pobedili i to nam je podiglo samopouzdanje. Siguran sam da možemo da igramo još bolje. Sada treba da uživamo, opustimo se, pa šta bude - počeo je Modrić.

Strelac prvog gola protiv Gane Petar Sučić imao je reči hvale za Modrića.

- Peri hvala na tome, odigrao je fenomenalno. Pokazuje ne samo da je budućnost, već i sadašnjost reprezentacije. Svaka mu čast na igrama koje pruža otkako je ušao u reprezentaciju - dodao je Modrić.

O meču sa Portugalom.

- Obe ekipe su velike i fenomenalne. Bez obzira protiv koga budemo igrali, borićemo se i daćemo sve od sebe. Nemam neke posebne preferencije. Sigurno ni njima neće biti drago kada nas vide s druge strane - istakao je Modrić.