Lionel Mesi je ponovo pokazao zbog čega je najbolji fudbaler svih vremena. Kapiten Argentine ispisao je novu stranicu istorije pošto je postao prvi igrač koji je uspeo da postigne gol na sedam uzastopnih utakmica Svetskog prvenstva.

Do ovog dostignuća je stigao u meču trećeg kola grupe J protiv Jordana, kada je u 80. minutu postigao sjajan gol iz slobodnog udarca i tako postavio konačnih 3:1 za "gaučose" koji su završili na prvom mestu i u šesnaestini finala će igrati protiv Zelenortskih ostrva.

Mesi je tako stigao do 19. gola na Mundijalima, čime je dodatno popravio sopstveni rekord po broju pogodaka na ovom takmičenju.

Ujedno, to mu je bio 72. gol iz slobodnog udarca u profesionalnoj karijeri, odnosno 12. koji je postigao u dresu reprezentacije Argentine.