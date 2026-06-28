Fudbaleri Kolumbije i Portugala odigrali su bez golova u poslednjem kolu grupe K na Svetskom prvenstvu.

Viđeno je pregršt sjajnih prilika na ovom meču i pravo je čudo kako nije bilo pogodaka. Nešto ranije je Hrvatska pobedila Ganu sa 2:1, pa će se u šesnaestini finala sastati sa Portugalom, dok će afrička selekcija na megdan Kolumbiji.

Tokom meča Kolumbije i Portugala je viđena zanimljiva situacija u Hrvatskoj.

Utakmica je počela u 1:30, Hrvati su čekali protivnika. Ipak, prenos je na HRT-u kasnio, zbog čega se uživo u Hrvatskoj nije čulo intoniranje himne Kolumbije.

Razlog je bilo javljanje iz tabora njihovog nacionalnog tima, koje se poklopilo sa startom narednog susreta po programskoj šemi.

- Na početku bih se želeo izviniti vama i narodu Kolumbije jer nismo čuli njihovu himnu. Kao jedino opravdanje mogu navesti da je ovo dosad najkraći razmak između završetka jedne i početka druge utakmice, a verujem da vas je sve zanimalo što nakon pobede protiv Gane imaju da kažu naši reprezentativci i selektor Zlatko Dalić. Potrudićemo se da se ovo više ne ponavlja - rekao je komentator Željko Vela.