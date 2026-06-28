Fudbalske reprezentacije Alžira i Austrije plasirale su se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Kanzas Sitiju odigrale bez pobednika, 3:3 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe J.

Golove za Alžir dali su Rafik Belgali u 45. i Rijad Marez u 60. i 90+3. minutu. Strelci za Austriju bili su Marko Arnautović u 28, Marsel Sabicer u 55. i Saša Kalajdžić u 90+6. minutu.

Istovremeno, fudbaleri Argentine pobedili su u Arlingtonu selekciju Jordana rezultatom 3:1 (2:0) u drugoj utakmici trećeg kola grupe J

Argentina je i pre meča sa Jordanom obezbedila plasman u šesnaestinu finala SP sa prve pozicije. Golove za Argentinu na današnjem meču postigli su Đovani Lo Selso u 19, Lautaro Martinez u 31. (penal) i Lionel Mesi u 80. minutu. Mesi je postigao 19. gol u istoriji Mundijala, a stigao je do šestog pogotka na aktuelnom SP.

Jedini strelac za Jordan bio je Musa Tamari u 55. minutu.

Argentina je osvojila prvo mesto na tabeli grupe J sa devet bodova, Austrija je druga sa četiri, koliko ima i trećeplasirani Alžir, ali afrička selekcija ima slabiju gol razliku. Selekcija Alžira se kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija plasirala u nokaut fazu Mundijala.

Jordan je takmičenje na SP završio na poslednjem mestu na tabeli grupe J bez bodova.

Fudbaleri Argentine će u šesnaestini finala SP igrati protiv Zelenortskih ostrva. Rival Austriji u nokaut fazi SP biće Španija, dok će se Alžir sastati sa Švajcarskom.

Parovi šesnaestin finala SP: Južna Afrika - Kanada, Brazil - Japan, Nemačka - Paragvaj, Holandija - Maroko, Obala Slonovače - Norveška, Francuska - Švedska, Meksiko - Ekvador, Engleska - DR Kongo, Belgija - Senegal, SAD - BiH, Španija - Austrija, Portugal - Hrvatska, Švajcarska - Alžir, Australija - Egipat, Argentina - Zelenortska ostrva i Kolumbija - Gana.