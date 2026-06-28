Utakmicama u grupi J je okončana grupna faza Svetskog prvenstva u fudbalu.

Trideset dve ekipe su obezbedile plasman u šesnaestinu finala i od 29. juna do 4. jula će se boriti za osminu finala.

Nokaut faza donosi niz atraktivnih duela već od samog starta, uz nekoliko pravih fudbalskih klasika i potencijalnih iznenađenja, dok se favoriti nalaze raspoređeni kroz oba dela žreba u borbi za put ka finalu.

Dueli poput Španije i Austrije, kao i Portugala i Hrvatske, već sada se izdvajaju kao mečevi visokog rizika, gde nijanse mogu odlučiti put u osminu finala.

Prvi meč šesnaestine finala je na programu večeras od 21 sat kada će se sastati Južna Afrika i Kanada.

Već u ponedeljak 29. juna nas očekuju dva interesantna duela. Najpre će se od 19 časova u jednom od zanimljivijih okršaja sastati Brazil i Japan, dok će Nemačka od 22:30 igrati protiv Paragvaja.

Bosna i Hercegovina igra protiv domaćina SAD i taj meč je na programu u noći između srede i četvrtka u 2 ujutru po srednjeevropskom vremenu. Šesnaestinu finala zatvaraju Gana i Kolumbija u subotu od 3:30.

Svetsko prvenstvo traje do 19. jula.