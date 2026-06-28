Fudbalska reprezentacija Austrije odigrala je nerešeno 3:3 sa Alžirom i tako izborila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Austrijanci su bili na ivici ponora pošto su gubili 3:2, a onda je napadač srpskog porekla Saša Kalajdžić u nadoknadi vremena postigao gol i tako odveo svoj tim u nokaut fazu, gde će mu protivnik biti Španija.

Po završetku utakmice je došlo do tenzija, a u centru pažnje bio je Marko Arnautović.

Kako se može videti na snimku koji je osvanuo na mrežama, napadač Crvene zvezde je ušao u žestoku raspravu sa protivničkom klupom nakon meča, i i te kako je imao šta da im kaže, te su saigrači morali da ga smiruju.

U jednom momentu, Arnautović je nekome rukom gestikulirao da "neko previše priča", te ih je potom i ućutkivao, a kako je sve to izgledalo, možete videti u snimku ispod.

Podsetimo, Arnautović je postigao prvi gol za vođstvo Austrije u 28 minutu i to je njegov drugi pogodak na šampionatu.