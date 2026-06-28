Američki košarkaš Bonzi Kolson potpisao je dvogodišnji ugovor sa Makabijem, saopštio je danas klub iz Tel Aviva.

Kolson (30) je prethodne dve sezone igrao za Fenerbahče, a sa turskim klubom osvojio je Evroligu 2025. godine.

Američki košarkaš je već igrao za Makabi od 2022. do 2024. godine.

- Neverovatno sam srećan i zahvalan što sam ponovo sa svojom porodicom, Makabijem. Od trenutka kada sam otišao, uvek sam imao posebno mesto u srcu za ovaj klub, navijače i grad Tel Aviv. Želim da se zahvalim vlasnicima, upravi i stručnom štabu što su verovali u mene i omogućili mi da se vratim. Uzbuđen sam i spreman da zajedno stvorimo još posebnih uspomena. Vidimo se uskoro - rekao je Kolson, preneo je zvanični sajt kluba.

On je pre Fenerbahčea i Makabija u Evropi igrao za Karšijaku, Strazbur i Darušafaku.