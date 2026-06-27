Crvena zvezda je donela važnu odluku pred početak nove sezone. Naime, Bruno Duarte će ostati u klubu do kraja letnjih kvalifikacija.

Iako za brazilskog napadača postoji ozbiljno interesovanje iz inostranstva, rukovodstvo crveno-belih procenilo je da je plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja apsolutni prioritet i da ekipa u ovom trenutku ne sme da ostane bez važnog igrača u ofanzivi.

Duarte se početkom sedmice priključio saigračima na pripremama u Austriji. Zbog individualnog programa rada nije nastupio u prijateljskoj utakmici protiv Amštetena, ali se očekuje da bude u konkurenciji za naredni kontrolni meč protiv Slovana iz Bratislave.

Brazilac se dovodio u vezu sa Olimpijakosom, koji je navodno za njega bio spreman da izdvoji četiri miliona evra. U međuvremenu je odbio unosnu ponudu iz Saudijske Arabije, dok interesovanje klubova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvek postoji.

Ipak, sve je to sada na čekanju, pošto će Duarte barem do kraja avgusta biti u Zvezdi.