Reprezentacija Zelenortskih ostrva je najveći hit Mundijala. Ovaj tim je uspeo da se plasira u nokaut fazu, a taj rezultat je oduševio i Zlatana Ibrahimovića.

Legendarni švedski napadač se na ovom šampionatu našao u ulozi stručnog konsultanta. Iz svog ugla je prokomentarisao veliki uspeh ove ekipe.

- Malo ostrvo, veliki snovi. Tako je kada sanjate velike snove. Ali moram da odam priznanje Tijeriju, jer je to rekao još pre početka turnira. Pazite na Zelenortska Ostrva. Da li je ovo turnir afričkih reprezentacija? To tek treba da saznamo. - rekao je Ibrahimović.