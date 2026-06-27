Čelnici Evrolige su u petak potvrdili početak prelaska na franšizni model, zadržavajući svih 13 klubova-akcionara u svom sastavu, uključujući i Real Madrid.

Ono što je posebno interesantno jeste da će izlazak iz elitnog takmičenja, nakon prelaska na franšizni sistem, postati izuzetno skup za svaki klub.

Kako je ranije preneo Eurohoops, očekivalo se da otkupna klauzula za izlazak iz takmičenja poraste na 100 miliona evra, ali bi taj iznos mogao da dostigne čak 200 miliona evra.

Istina je da će naredne sezone, dok je NBA projekat za Evropu još u fazi planiranja, najbolji evropski klubovi morati da igraju u elitnom takmičenju, a Evroliga je trenutno jedina realna opcija. Zbog toga će izlazne klauzule i dalje postojati.

To znači da će klubovi koji budu želeli da se priključe novom takmičenju imati mogućnost da napuste Evroligu, ali će za to morati da plate odgovarajuću cenu.

Trenutno otkupna klauzula iznosi 10 miliona evra, uz dodatnu naknadu za nastalu štetu, a upravo taj deo počinje da dostiže nivoe kakvi do sada nisu viđeni u evropskoj košarci.

Ključna stavka je upravo formulacija "uz naknadu štete", koja bi, u zavisnosti od rasta tržišne vrednosti Evrolige, već naredne godine mogla da dostigne čak 200 miliona evra.