Na društvenim mrežama se pojavio snimak tokom utakmice Bosna i Hercegovina-Katar (3:1) koji je privukao veliku pažnju.

Prema navodima stranice "Crna Hronika BiH", jedan čovek na tribinama je mahao zastavom naše zemlje, što se nije dopalo vatrenim navijačima BiH, koji su se verbalno sukobili sa njim, a onda mu i oduzeli zastavu. Ipak, u međuvremenu se pojavila i drugačija verzija.

Portal "Slobodna Bosna" demantovao je ove navode, ističući da su tvrdnje o provokaciji netačne, te da su pripadnici navijačke grupe "BH Fanaticos" zapravo odreagovali izuzetno odgovorno.

- Naime, nepoznati i neodgovorni navijač koji je nosio dres BiH je zastavu Srbije oteo od jedne navijačice koja je došla da gleda utakmicu BiH i Katara. Zastava Srbije na ovoj utakmici, kako su neki mediji pokušali to da predstave, nije provokacija, već sasvim uobičajen prizor na utakmicama Svetskog prvenstva.

Pored zastave Srbije, prema našim informacijama, na tribini su bili i navijači sa raznim drugim zastavama iz cijelog regiona i sveta – Severne Makedonije, Hrvatske, ali i različitih klubova. Ova činjenica je važna jer su pojedine zlonamerne objave na društvenim mrežama bile propraćene komentarima poput "Oteli zastavu Srbije, dok im hrvatska zastava ne smeta".

Kap koja je prelila čašu i izazvala reakciju članova navijačke grupe BH Fanaticosi (svi su nosili iste majice sa logom navijačke grupe) jeste kada je navijač koji je oteo zastavu podigao istu u vazduh okrenutu naopako, što je u navijačkoj praksi znak "navijačkog plena".

U nastavku se dogodilo ono što je i prikazano na snimku. Nekoliko navijača iz BH Fanaticosa je prišlo neodgovornom navijaču i zatražili mu da vrati zastavu njenoj vlasnici, što je on odbio.

Uprkos insistiranju da vrati zastavu, ostao je pri svome stavu, pa je jedan od navijača iz BH Fanaticosa silom uzeo zastavu i prosledio je kolegi iz navijačke grupe koji je odmah otrčao da vrati zastavu. I to se takođe vidi na snimku – navodi se u tekstu portala "Slobodna Bosna".

Za sada nema potvrde šta se zaista desilo.