Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 21 sat igraju meč prvog kola Svetskog prvenstva protiv domaćina Kanade.

"Zmajevi" će imati veliku podršku navijača u Torontu, a pred početak meča je zabeležen jedan incident.

Naime, kako piše "Klix.ba", došlo je do fizičkog sukoba između redara i BHFanatikosa, koji su imali transparent.

Redari na stadionu su pokušali da skinu taj transparent, najvatrenije pristalice Bosne i Hercegovine to nisu dopustile, a onda je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba.

Ubrzo se sve smirilo, a šta se desilo u Torontu možete pogledati OVDE.