BiH je u vođstvo doveo rođeni Šapčanin, Jovo Lukić, golom u 21. minutu, dok je bod domaćoj selekciji doneo Kajl Larin u 78. minutu.

Prvu šansu na meču imala je Bosna i Hercegovina u trećem minutu, kada je do odbijene lopte na 15-ak metara došao Amar Memić, ali je udarac završio visoko preko gola.

Kanada je prvu priliku imala u 17. minutu, kada je do odbijene lopte na 11 metara došao Džonatan Dejvid, čiji udarac po sredini lako brani golman BiH Nikola Vasilj.

BiH je povela u 21. minutu posle kornera. Loptu je na prvoj stativi pred gol poslao Sead Kolašinac, a Lukić je iskoristio lošu reakciju golmana Kanade Maksima Krepoa i glavom poslao loptu u praznu mrežu.

Usledio je pritisak Kanade, koja je do ozbiljnije prilike došla u 32. minutu, kada se u kaznenom prostoru Tani Oluvaseji oslobodio Tarika Muharemovića, krenuo ka golu, a zatim šutirao visoko preko.



Početak drugog poluvremena doneo je još jednu priliku u kojoj se našao Oluvaseji, koji je u 47. minutu nakon sjajnog driblinga iskosa poslao loptu ka golu rivala, ali je siguran bio Vasilj.

Dva minuta kasnije na ivici kaznenog prostora došlo je do sudara između Oluvasejija i Vasilja, prilikom kojeg je golman BIH udario rivala u glavu.

Nakon što im je ukazana intervencija utakmica je nastavljena, a Kanada je blizu izjednačenju bila u 53. minutu, kada je posle odlične akcije sam pred Vasilja izašao Riči Larija.

Njegov udarac na gol-liniji zaustavio je Kolašinac, koji je prilikom intervencije pogodio prečku svog gola.

Kanada je blizu pogotka bila i u 66. minutu, kada je udarac glavom Oluvasejija na gol-liniji zaustavio Nikola Katić.

U 76. minutu selektor Kanade Džesi Marš u igru je uveo Larina, koji će samo dva minuta kasnije postići pogodak za izjednačenje.

Larin je napravio okret na 15-ak metara, šutirao, a lopta je na putu ka golu "zakačila" Katića i prevarila golmana BIH Vasilja.



U subotu se u okviru Grupe B u Santa Klari sastaju selekcije Švajcarske i Katara (21.00).

Program na Svetskom prvenstvu nastavlja se i u noći petak na subotu, kada u okviru Grupe D od 3.00 u Los Anđelesu, igraju Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.

KANADA - BOSNA I HERCEOGOVINA 1:1 (0:1)

Stadion: BMO Fild (Toronto)

Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)

Kraj! Remi Bosne i Hercegovine i Kanade!

90. minut - Igraće se još šest minuta.

87. minut - Igrači BiH deluju prilično istrošeno i umorno.

78. minut - Gooool! Kanada stiže do izjednačenja! Larin je strelac! Larin je uspeo da dobije duel sa Muharemovićem i šutira, lopta se od Katića odbila u gol.

69. minut - Nova pauza zbog hidratacije.

66. minut - Nižu se napadi Kanade, Katić sa linije izbija jedan u nizu, ostaje 0:1.

65. minut - Eustahio je probao iz velike daljine, neprecizno.

63. minut - Džesi Marš pravi tri promene. Izlaze Milar, Dejvid i Bjukenon. Ulaze Šafelburg, Ahmed i Dejvid Promes. Menja i Barbarez. Ulazi Samed Baždar, izlazi Lukić, dok Gigović menja Bašića.

56. minut - Uzvraća Bosna i Hercegovina. Muharemović je proigrao Demirovića, on je sam izašao ispred Krepaa, ali je jako loše reagovao.

55. minut - Koliko sreće za Bosnu i Hercegovinu! Larija je prošao i ostao sam, savladao je Vasilja, ali je Kolašinac reagovao, loptu je skinuo sa gol linije, ona je pogodila prečku i na kraju otišla daleko od šesnaesterca.

47. minut - Uzvraćaju Kanađani. Fenomenalni potezi Olavuseija koji je izbacio rivala i odličnoi zavrnuo loptu na peterac, ali je Vasilj uspeo da je preseče i spreči još veću opasnost.

46. minut - Preti Bosna! Probao je Ermedin Demirović, ali nije savladao golmana rivala.

45. minut - Poluvreme! Bosna i Hercegovina vodi golom Jove Lukića!

40. minut - Novi korner za Kanadu, već osmi, Bosna ima samo jedan i iz tog jednog je dala gol.

32. minut - Olako je ispred svog gola Muharemović izgubio duel sa Oluvasejiem. Iskosa je šutirao napadač Kanade, ali ne i dovoljno precizno.

28. minut - Pritisak Kanađana koji žele momentalno da uzvrate.

23. minut - Pauza za hidrataciju igrača.

21. minut - Gooooool! Bosna i Hercegovina vodi, strelac je Jovo Lukić! Odlično se snašao stameni napadač posle kornera i gužve te udarcem glavom uspeo da savlada Maksima Krepoa. Lukić je rođen u Šapcu, gde mu je otac Mitar igrao za Mačvu iz Šapca.

17. minut - Prva velika šansa na utakmici i to za domaćina! Loše je izbio loptu neko od defanzivaca Bosne, na odbitak je naleteo Džonatan Dejvid i šutirao sa deset metara, ali je Nikola Vasilj odlično reagovao. Zicer su imali Kanađani.

9. minut - Fudbaleri Bosne i Hercegovine imaju nešto veći posed, ali bez uzbuđenja na startu meča.

3. minut - Raspalio je Memić sa 16 metara, ali lopta odlazi daleko preko gola.

1.minut - Utakmica je počela.

20.07 - Aleksandar Gajić, rođen u Srbiji, jedan je od vodećih violinista Toronta a ovoga puta ćemo imati priliku da ga vidimo na najvećoj smotri fudbala kako izvodi himnu BiH

19.47 - Prve zvezde Bosne i Hercegovine Edina Džeka, nema u prvoj postavi i on se nalazi na klupi.

19.28 - Kvota na pobedu Kanade iznosi 1,92, na nerešen ishod je 3,60, a na pobedu Bosne i Hercegovine 4,50.

19.25 - Domaća selekcija neće moći da računa na kapitena Alfonsa Dejvisa i defanzivca Mojsa Bombita.

19.23 - Hiljade navijača BiH u korteu marširaju ka stadionu.

19.22 Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez jednog od svojih mladih defanzivaca pred početak Svetskog prvenstva. Štoper Nidal Čelik doživeo je povredu na treningu uoči meča prvog kola protiv Kanade, zbog čega neće biti u konkurenciji za nastup na Mundijalu.



19.20 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe B Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Kanada i Bosna i Hercegovina. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Toronta.