Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine igraju meč prvog kola Svetskog prvenstva.

Jedan od domaćina turnira je u ovu utakmicu ušao kao izraziti favorit, ali su ga "zmajevi" šokirali u 21. minutu kada je Jovo Lukić postigao gol za 0:1.

Od tada potpuna dominacija Kanade, a posebno u drugom poluvremenu. Svim silama su domaći fudbaleri krenuli po izjednačenje i to se desilo u 79. minutu.

Tek što je ušao u igru, Kajl Larin je pogodio. Tek što je ušao u igru, napadač Sautemptona je postigao gol i to iz prvog poteza, kada je nakon sjajnog okreta šutirao u dalji ugao.