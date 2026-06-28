Kanada je uspela da pobedi Južnu Afriku golom Stivena Eusakija u 92. minutu, te sada čeka svog protivnika u osmini finala.

Ujedno, Kanađani su prvi tim koji se plasirao u ovu fazu takmičenja na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, a tamo će zaigrati protiv pobednika duela između Holandije i Maroka.

Sjajno je zaista Stiven Eustakio dočekao i sačekao loptu u nadoknadi vremena, raspalio je po njoj i nije razmišljao nijednog trenutka. Nije tu mogao ništa bolje da uradi golman Južne Afrike, pa je usledilo slavlje navijača Kanade.

Jesu izgubili domaći teren porazom od Švajcarske u grupi Kanađani, ali su opet imali veliku podršku u sunčanoj Kaliforniji, a sada će u Hjustonu pokušati da ispišu nove stranice istorije.

Do tada, pogledajte kako je izgledala majstorija Eustakija, igrača upravo Los Anđelesa, za pobedu "kod kuće":